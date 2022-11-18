القبض على المتهمين بقتل سيدة في كرداسة.. اعرف العقوبة المتوقعة

نجحت إدارة مباحث الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من فك لغز العثور على جثة سيدة ملقاة في أرض زراعية بكرداسة مصابة بسحجات بالجبهة اليمنى وحز من الناحية اليسرى للعنق نتيجة الضغط «خنق» أدى إلى وفاتها وبكامل ملابسها.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه تلاقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة بطريق شرق الترعة المريوطية كومبرة دائرة القسم، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بإشرافه وبالبحث والتحري وفحص علاقات المتوفية وخط سيرها من وإلى مكان العثور وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان والتقنيات الحديثة.

أسفرت جهود البحث أن المجني عليها تتعاطى المواد المخدرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من عاطل 25 سنة السابق اتهامه في عدة قضايا مخدرات وسلاح، وآخر 33 سنة والسابق اتهامه في عدة قضايا سلاح، سرقة متنوعة، وشاب 30 سنة عاطل والمحكوم عليه في عدة قضايا، وجرى إلقاء القبض عليهم.

وبمواجهتهم أمام اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة، إذ أن الأول والثاني والثالث من تجار المواد المخدرة وأن المجنى عليها تتردد على الأول لشرائها إلا أنها قامت بالنصب عليه وسرقة 14 جرام هيروين منذ شهرين ولم تسدد له قيمتها وكانت تتهرب منه الأمر الذي أثار حفيظته واتفق مع الثاني والثالث على الانتقام منها وقتلها.

وقام ثلاثتهم بنقلها والتخلص منها بمكان العثور واستولوا منها على مبلغ مالي 400 جنيه اقتسموهم بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة المقررة لمرتكبي جريمة القتل طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح مختار أبو العزم المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضح «أبو العزم» أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم.