العثور على جثة سيدة بأرض زراعية في كرداسة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث جهودها، لكشف غموض العثور على جثة سيدة بأرض زراعية بحوض حمزاوي بجوار الطريق الأبيض، زمام ناهيا دائرة القسم.

23 طعنة

بالانتقال وفحص رجال الشرطة تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، تبين أن الجثة لأنثى مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر مسجاة على ظهرها ترتدي كامل ملابسها، وعثر فى جيب الجاكت على ورقة بها أرقام محمول ومبلغ مالي، وبمناظرتها تبين وجود 23 طعنة متفرقة بالظهر والصدر والرقبة، جار النشر عنها.

وتكثف مباحث كرداسة جهودها، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.