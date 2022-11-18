انهيار منزلين بمركز ديروط في أسيوط دون خسائر بشرية

شهد شارع المداكرة بمركز ديروط في محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، انهيار منزلين دون وقوع خسائر بشرية أو في الأرواح.

بلاغ بانهيار منزلين بمركز ديروط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث انهيار منزلين بشارع المداكرة بمركز ديروط.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، والأجهزة التنفيذية.

وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزلين، أحدهما ملك مواطن يدعى أحمد سيد أحمد هنتش، تبلغ مساحته 70 مترا، والآخر ملك مواطن يدعى رضا أبوزيد عبدالنعيم، بشارع المداكرة بمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

فصل المرافق عن المنزلين وفرض كردون أمني

وعلى الفور جرى فرض كردون أمني حول المنزلين المنهارين، وفصل المرافق عنهما، ومعاينة المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.