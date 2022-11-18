رئيس جامعة سوهاج يزور طالبا بمنزله لمحوه أمية 43 شخصا: نموذج يحتذى به

زار الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، أسرة أحمد إبراهيم خليفة مجاهد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية، في قريته الحواويش القبيلة التابعة لمركز أخميم، الذي نجح في محو أمية 43 دارسا، من بينهم 5 من أفراد أسرته، استمرارا لدعم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب، وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في القضاء على الأمية في المجتمع السوهاجي.

رئيس جامعة سوهاج: مجهود الطالب ملموس

خلال زيارته لمنزل الطالب، أعرب الدكتور مصطفى عبد الخالق، عن خالص سعادته بما قدمه الطالب من مجهودات ملموسة في هذا المشروع القومي المهم، وهو القضاء على الأمية وتعليم الكبار، مؤكدا أن «أحمد» مثالا يحتذي به جميع الطلاب، ليكون لهم دورا إيجابيا وفعالا في مواجهة هذا التحدي، الذي يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، مقدما الشكر لأسرة الطالب وأهالي بلدته على حفاوة الاستقبال، حيث حرص رئيس جامعة سوهاج، خلال الزيارة على تناول وجبة الغداء مع أسرة الطالب.

إنجازات مميزة للجامعة بمجال محو الأمية

أكد عبد الخالق، أن جامعة سوهاج حققت عدد من الإنجازات المميزة، وأحرزت عدة مراكز متقدمة في مجال محو الأمية، في إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية «بناء الإنسان»، التي أطلقتها القيادة السياسية، تأكيدا على دور الجامعة في نشر العلم والمعرفة والتنوير ومحاربة الأمية، لافتا ان هذه الزيارة تعد السادسة التي تنفذها إدارة الجامعة للطلاب الذين حققوا أرقاما قياسية في محو أمية أكبر عدد من الدراسين.

مبادرة «سوهاج بلا أمية»

أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن ما تحققه الجامعة من دور فعال في مجال محو الأمية، يعكس دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها طاقات بشرية ومادية متميزة، يتم الاستفادة منها فى مواجهة هذا التحدى، لإنجاح مبادرة «سوهاج بلا أمية»، ودعم رؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية بالتعاون المثمر والفعال بين الكلية والهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، التي من خلالهما تم وضع خطط ومبادرات مختلفة لإقناع الأميين وتشجيعهم على محو أميتهم، إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.

وقال محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار أن مبادرة الجامعة في التصدي للأمية بالمحافظة هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحاً أن تلك الزيارات اعترافا من الهيئة والجامعة بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة.

350 جنيها للطالب مقابل محو أمية شخص

وأضافت الدكتورة خديجه عبد العزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة أن إدارة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو أميته، ومبلغ 250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

جدير بالذكر أنه في ختام فعاليات الزيارة، كرم رئيس الجامعة الطالب أحمد إبراهيم، وأسرته تقديرا لجهودهم، وقد شارك في الزيارة كل من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التربية ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ومدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة ومدير المركز الاعلامي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.