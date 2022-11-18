مصرع شاب وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالشرقية 

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، في حادثين منفصلين بمركزي العاشر من رمضان وبلبيس، ونقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين وانقلاب ربع نقل

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر من رمضان - الإسماعيلية، ما أسفر عن مصرع شاب، كما تلقى إخطارا بتصادم سيارتين بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابون إلى المستشفى

نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتم رفع آثار الحادثين، وتسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضران بالواقعتان، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعتين، وتحديد سبب الحادثين.