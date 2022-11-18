التحقيق في مصرع شخص وإصابة اثنين جراء حادث تصادم بالطريق الأوسطي

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث تصادم الطريق الأوسطي قبل ميدان الواحات اتجاه الفيوم، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع إلى أقوالهم هم، وشهود العيان.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل ذلك الحادث الذي شهدة الطريق الأوسطي قبل ميدان الواحات باتجاه الفيوم، فكانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى الأمن يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة قياده أحد الأشخاص يبلغ من العمر 47 عامًا، وأصيب بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسد، وبرفقته شخص آخر 27 سنة، مقيم في منطقة كرداسة وتوفي نتيجة إصابته بنزيف داخلي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين سيارة أخرى نقل يقودها سائق يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم في منطقة طنطا بمحافظة الغربية، وأصيب في الحادث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اختلال عجلة القيادة

وتبين من خلال الفحص وتحريات رجال الشرطة، أنه أثناء سير السيارة الأولى بمحل الواقعة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية، ما نتج عنه إصابة قائدي السيارتين، ووفاة مرافق قائد السيارة الأولى، وحدوث تلفيات بالسيارتين، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على السيارتين وقائديها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.