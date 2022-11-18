أخبار أسيوط.. إحالة 28 طبيبا وممرضا للتحقيق وتحرير 75 محضرا بالأسواق

شهدت أخبار أسيوط، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث كان أبرزها إحالة 28 طبيبا وممرضا بالمستشفيات للتحقيق، وتحرير 75 محضرا في حملة على أسواق مركز صدفا، فضلا عن انهيار منزلين بمركز ديروط دون وقوع أي إصابات بشرية.

إحالة 28 طبيبا وممرضًا بالمستشفيات للتحقيق

تضمنت أخبار أسيوط، إحالة مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، 19 طبيبا و9 ممرضات للتحقيق خلال حملات ليلية مفاجئة على مدار 3 أيام تشمل 10 مستشفيات ومنشآت صحية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمرضى، بحسب تصريحات الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

تحرير 75 محضرا خلال حملات على الأسواق بمركز صدفا

شهدت أخبار أسيوط، شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة صدفا، حملة على الأسواق لضبط الأسعار وضبط محتكري السلع، أسفرت عن تحرير 75 محضرا متنوعًا لمخابز ومحال تجارية مخالفة وإشغالات وتعديات على الشارع العام.

انهيار منزلين بمركز ديروط دون وقوع إصابات بشرية

وتضمنت أخبار أسيوط، انهيار منزلين بشارع المداكرة التابع لمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية، وقامت الأجهزة التنفيذية بقطع المرافق عن المنزلين وفرض الأجهزة الأمنية كردون أمني بمحيط المنزلين لمنع وصول الأهالي لها.