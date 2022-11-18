عميد علوم بورسعيد يرصد 4 عوامل تساعد مصر على إنتاج الهيدروجين: فرصتنا كبيرة

قال الدكتور فريد الدسوقي عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، إن مصر لديها فرصة كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لموقعها الجغرافي، ووجود البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساعد في عمل خطوط الإنتاج والموانئ، التي تستطيع من خلالها التصدير لأي مكان في العالم، بالإضافة إلى المجرى الملاحي لقناة السويس، وأيضا المنطقة الاقتصادية.

وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه نظرا للعوامل السابق ذكرها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مشيرا إلى أنه بعد إقامة مؤتمر المناخ في مصر، أصبح من الضروري تفغيل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

الهيدروجين الأخضر مصدر للطاقة النظيفة

أوضح عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، أن الهيدروجين الأخضر الأبرز الآن على ساحة الاقتصاد الأخضر العالمي، إذ أعلنت العديد من الدول حول العالم بما فيها مصر، عن مبادرات خاصة في هذا الاتجاه، مؤكدا أنه مصدر للطاقة النظيفة، إذ أنه عند احتراق الهيدروجين بالأكسجين، فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، لأن ناتج الاحتراق يكون الماء، أي أنه احتراق صديق للبيئة.

مصادر استخلاص الهيدروجين

أشار الدكتور فريد الدسوقي، إلى أنه يمكن استخلاص الهيدروجين من الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية أو المياه، أو من مزيج من الاثنين معا، لافتا إلى الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين عالميا في الوقت الحالي، إذ ينتج 6% من الغاز الطبيعي نحو 75% من الهيدروجين سنويا، ما يعادل 70 مليون طن، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتابع بأن الفحم يأتي بعد الغاز الطبيعي، كما ينتج الهيدروجين الأخضر عند القيام بتحلل المياه عن طريق التحليل الكهربى، حيث تنفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين، وبهذه الطريقة، يمكن استخراج الهيدروجين من المياه، كما ينطلق الأكسجين في الهواء.

لماذا يفضل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة؟

أكد عميد علوم بورسعيد، أن الهيدروجين يفضل عن بقية مصادر الطاقة، لأنه يحتوي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر كفاءة ممكنة، مشيرا إلى أن وكالة الطاقة الدولية، ذكرت بالنص: «في حين أن أقل من 0.1% من إنتاج الهيدروجين العالمي المخصص حاليا يأتي من التحليل الكهربائي للماء، ومع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هناك اهتمام متزايد بالهيدروجين الناتج عن استخدام التحليل الكهربائي للمياه».

واختتم الدكتور فريد الدسوقي، بالتأكيد على أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ واستضافتها لرؤساء وحكومات دول العالم، يعد وسام شرف يعتز به كل مصري في الداخل والخارج، وهذا إذ يدل على قدرة مصر قيادة وشعبا على تخطي الصعاب والعبور إلى مستقبل أفضل.