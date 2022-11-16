وزير الكهرباء لـ يوسف الحسيني: 9 مشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تهتم بالطاقة المتجددة بشكل كبير، ولديها خطة استراتيجية وضعتها الوزارة بهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة، من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، لافتا إلى أن الاستراتيجية قيد التعديل، لزيادة نسبة الطاقة المنتجة، من مصادر طاقة متجددة وكذلك تخفيض زمن التنفيذ.

9 مشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أوضح «شاكر»، في لقاء له في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية الأولى، أن مصر وقعت 9 مشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يأتي عن طريق التحليل الكهربي للمياه، ونحصل على الكهرباء المستخدمة في توليده من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أننا بصدد التنفيذ الفعلي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لضمان الانتهاء منها، وتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

مذكرات تفاهم لإنتاج 28 ألف ميجا وات

وأشار وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن مصر وقعت مجموعة من مذكرات التفاهم منذ أسبوع، بشأن الطاقة المتجددة بإجمالي 28 ألف ميجا وات، وتضمنت التوقيعات جداول زمنية ملزمة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الترتيبات الفنية، يتم القيام بها، قبل التنفيذ الفعلي للمشروعات تتضمن شراء المعدات، وتنسيق مهام العمل وتحديد الأماكن.