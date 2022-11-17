عالم مصري لـ برنامج «مصر تستطيع»: سيارة البريد المتحركة بالمياه من أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر

شرح العالم المصري الدكتور هيثم رمضان، مدير البحث والابتكار ومسؤول الاختبارات والاعتماد في معهد أنظمة تخزين الهيدروجين في فرنسا، تفاصيل تشغيل سيارة بريد تسير بالمياه.

تفاصيل سيارة بريد تسير بالماء

وأضاف «رمضان» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن المنتج ليس شرطا أن يكون سيارة فقط، فمن الممكن أن يكون طائرة أو وسيلة بحرية أو طائرات دون طيار.

وتابع: «سيارة البريد التي تسير بالمياه تعد من أولى المشروعات الأوروبية في الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع 4 دول، ويجرى تسويقه».

وتابع: «فكرة المشروع جاءت عندما فكروا بأن سيارة البريد تقف 40 مرة في اليوم الواحد وتسير على مسافة 50 كيلو، فحسبوها ووجدوا أن ما يكفي في هذا الموضوع هو 300 جرام من الهيدروجين».

تكلفة السيارة حاليا

وأشار إلى أن تكلفة السيارة كانت مرتفعة للغاية، ولكن كلما كانت التكنولوجيا أفضل كلما تقل التكلفة، مضيفا: «من فترة كانت العربية موجود فيها إسطوانتين من الهيدروجين، كل اسطوانة فيها 150 جراما، ووزن الاسطوانة الواحدة 12 كيلو».

وأشار إلى أن تصميم السيارة لمساعدة ساعي البريد خلال تأدية عمله «لو ساعي البريد بيقف 40 وقفة متعطلهوش المركبة، وبالتالي من الضروري التفكير في عدم إعاقة حركة ساعي البريد».