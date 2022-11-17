الإعلامي أحمد فايق: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر أكثر من 100 ألف وظيفة

قدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا يوضح معلومات مهمة عن الهيدروجين الأخضر في مصر والاستثمار الجديد بالطاقة النظيفة.

ما هو الهيدروجين الأخضر؟

وقال الإعلامي أحمد فايق، خلال التقرير التلفزيوني، إن الهيدروجين الأخضر مصطلح يلخص عملية إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر للطاقة المتجددة، دون أي انبعاثات كربونية، بمعنى أنه سيكون صديقا للبيئة، والتي ستكون أول مستفيد، ومصر ستكون أيضا مستفيدة.

وأضاف «فايق» أن مصر وقعت سلسلة من الاتفاقيات والتفاهمات حول إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقا لبيان رسمي من مجلس الوزراء المصري، ومصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وأن الهيدروجين الأخضر يتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية وتقليل انبعاثات الكربون.

أول مصنع لإنتاج الهيدروجين في أفريقيا

وأوضح أن مصر بدأت التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تزامنا مع انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

ويعتبر مصنع الهيدروجين الأخضر أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، ويشمل المصنع عند اكتمال جميع مراحله، محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات تعمل عن طريق 260 ميجاوات من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.

ولفت الإعلامي أحمد فايق إلى أن قدرة إنتاج المصنع تصل لـ 15 ألف طن تقريبا من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في مصنع الأمونيا، والطاقة الكاملة للمصنع تبلغ 100 ميجاوات قيد التنفيذ.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ المشروع خلال 10 أشهر، ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، إضافة لامتلاكها 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية تطل على البحرين الأبيض والأحمر.

وأفاد بأن المصنع يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء مركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتحويل منطقة قناة السويس لمحور أخضر.