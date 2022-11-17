باحث مصري يشرح لـ«مصر تستطيع» تفاصيل الهيدروجين الأخضر: وسيلة لتخزين الطاقة

قال الباحث والعالم هيثم رمضان، مدير البحث والابتكار في أول معمل فرنسي في نظام الهيدروجين، إن نظام الطاقة يتكون من التوليد وأحمال وتخزين، لافتا إلى أن التخزين يتم عن طريق بطاريات أو في مكثفات فائقة أو خلايا، التي تعتبر اسطوانات الهيدروجين، وهي المستقبل.

3 أنواع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أضاف «رمضان»، خلال لقاء خاص في برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه أو الميثان أو الأمونيا، وأفضلها وأسهلها المياه، نظرا لأنها صديقة للبيئة، ولا تشكل خطورة على البشرية.

وأشار إلى أنه يتم تخزين الطاقة في صورة الهيدروجين لاستخدامها بعد ذلك، من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى إنتاج الطاقة بأي وسيلة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، متابعا: «الطاقة دي بنستخدمها علشان حاجة اسمها الإلكتروليزر، ولو هستخدم الإلكتروليزر ويسمى خلية كهربية، محتاج حاجتين، الأولى الكهربا، ودي هجيبها من الطاقة الشمسية، والتانية محتاجة مياه».

وسيلة للتخزين وليس للإنتاج

وتابع: «الإلكتروليزر هيعملي هيدروجين، وبالتالي مش هحتاج الكهرباء في حاجة، الزيادة هخزنه في هيدروجين، فالهيدروجين علشان أنتج منه كهرباء محتاج خلية وقود، وبدخله هيدروجين وآخد منه كهربا، وبالتالي نعتبره وسيلة لتخزينها وليس لإنتاجها».