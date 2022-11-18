ضبط شخصين يبيعان أدوية مخدرة ومنشطات مهربة جمركيا عبر «فيس بوك»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على متهمين بإدارة صفحة على «فيس بوك» للترويج للعقاقير المخدرة والمهربة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود إحدى الصفحات على «فيس بوك» للترويج لعقاقير طبية مدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركياً ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، أمكن ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر أحدهما باتخاذه من الشقة محل سكنه مقراً لتخزين الأدوية.

وباستهداف الشقة، قام رجال الشرطة بضبط 660 قرصا مخدرا، و3744 قرصا منشطا، و572 عبوة منشط، وهاتفين ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر «فيس بوك»، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.