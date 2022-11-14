تفاصيل حريق المطرية.. النيران تأكل مخزن قطع غيار والمطافئ تمنع تمددها

أعمدة الدخان تتصاعد للسماء، مجسدة مشهدا مفزعا في شارع الكبلات بالمطرية في القاهرة، حيث اندلع حريق هائل في مخزن قطع غيار سيارات، وتداولت مقاطع مصورة من حريق المطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالمطرية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، لمكان الحريق، وفرض كردونا أمنيا بمحيط النيران، لمحاصرتها ومنع امتدادها، وتمت السيطرة عليها دون إصابات.

حريق المطرية حول المخزن لكوم رماد

لم تمر سوى دقائق قليلة، حتى وصل رجال الحماية المدنية، إلى مكان حريق المطرية، ليبذلوا جهدا كبيرًا في السيطرة على الحريق، الذي شب داخل المخزن، باستخدام 4 سيارات وسلم هيدروليك، دون وقوع أي إصابات.

وبعد تمكن رجال الدفاع المدني، من إخماد النيران، بدأوا في إجراء عمليات التبريد لموقع الحريق، وسط تمركز سيارات الإطفاء، تجنبا لتجدد اشتعال النيران، بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن، مع تواجد رجال الأمن، لإجراء التحريات حول الواقعة.

وبدأ فريق من قوة مباحث قسم شرطة المطرية، جمع المعلومات وعمل التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحريق، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار الحريق وتقدير الخسائر الناجمة عنه، فيما تم التحفظ على صاحب المخزن للتحقيق معه.

نصائح لتجنب الحرائق

وجه اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، مجموعة من النصائح إلى جميع المواطنين، لضمان مزيد من السلامة والأمان داخل المنزل والمحلات والأماكن المغلقة، مؤكدا أن الخطر يكمن في الغاز والكهرباء.

وأوضح عبد الظاهر لـ«الوطن»، أنه عادة ما ينتج خطر الكهرباء عن عدم مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الشقة أو المكان، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في الأسلاك و«المقابس»، فضلا عن وضع مقابس لأجهزة تستخدم كهرباء كثيرة، ولا يصح وضعها في أي «فيشة».

وأضاف أن أي جهاز تسخين عن طريق الكهرباء يستهلك كهرباء كثيرة مثل الغلاية وغيرها، ويجب الاهتمام بجودة الأسلاك، والتأكد من قوة تحميلها، وتكون مطابقة للمواصفات.