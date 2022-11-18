10 ضوابط لامتحانات الميدترم بجامعة الإسكندرية الأهلية.. منها منع الهاتف

وجهت جامعة الإسكندرية الأهلية تعليمات أداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 لطلابها، حيث يبدأ طلاب برامج الجامعة غدًا السبت، وينتهون منها الخميس، وفق جداول امتحاناتهم، التي تشهد ضوابط وتحذيرات عدة من بعض الأمور أبرزها عدم الدخول بحقائب وهواتف أو ساعات ذكية، وذلك لمنع عمليات الغش.

وترصد «الوطن» خلال السطور القادمة 10 تعليمات لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفقًا لما أعلنته الجامعة:

تحذيرات عن مواعيد امتحانات الميدترم

1. على الطلاب الالتزام بجداول وأماكن ومواعيد الامتحانات وفق الجداول المعلنة.

2.جميع الامتحانات تبدأ في المواعيد طبقًا للجداول المعلن.

3. على جميع الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بـ15 دقيقة على الأقل

4. لن يُسمح بدخول الامتحان بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان.

5. على الطلاب ضرورة إحضار إثبات الشخصية: البطاقة الجامعية أو الرقم القومي.

محظورات في ميدترم جامعة الإسكندرية الأهلية

6. غير مسموح بإدخال أي كتب أو أوراق أو حقائب كبيرة الحجم داخل الامتحانات.

7. على الطلاب اصطحاب جميع أدواتهم الخاصة التي يحتاجها في الامتحان، حيث لم يُسمح بتبادل أي أدوات بين الطلاب داخل اللجان.

8. ممنوع دخول لجنة الامتحان بالهاتف والساعات الذكية، وفي حالة وجود الهاتف مفتوح داخل اللجنة يُعتبر ذلك شروع في غش، ويتم تطبيق الإجراءات التأديبية طبقًا للوائح الامتحانات.

9. على الطلاب الالتزام بالتباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية خلال لتواجد بالجامعة ولجان الامتحانات.

10. ممنوع التدخين على الإطلاق داخل الحرم الجامعي.