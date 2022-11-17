رئيس جامعة الإسكندرية: نتعاون مع الرقابة الإدارية لمواجهة الفساد

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حريصة على التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم على هامش مشاركة الجامعة في الدورة التدريبية، التي أعدتها الأكاديمية في مجال الحوكمة، ومكافحة الفساد بمحافظة الإسكندرية، أنّ الجامعة تُشارك في هذه الدورة بهدف تفعيل قيم النزاهة والشفافية للعاملين بالجامعة.

قنصوة: ننشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل منعه

وأكد رفع كفاءة الإداريين بجامعة الإسكندرية ونشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل منعه، وإبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره.

رئيس جامعة الإسكندرية يثمن جهود الرقابة الإدارية

وثمّن قنصوة، الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في التوعية بقضايا الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية من خلال الدورات التدريبية والأنشطة الاتصالية المختلفة التي تعقدها الهيئة في كافة المؤسسات للحد من مخاطر الفساد.

تفاصيل الدورة التدريبية لمكافحة الفساد

فيما أكد محمد فتحي أبو النصر، القائم بتسيير أعمال أمين عام الجامعة، أن القيادة الجامعية كانت حريصة على المشاركة ببعض كوادرها من العاملين فى الدورة التدريبية التى تعقد لأول مرة بمدينة الإسكندرية للارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية، وإرساء قيم العدالة والمُسائلة والمُحاسبة.

وأشار أبو النصر إلى أنّ البرنامج التدريبي تضمن التعريف بالفساد وأسبابه وآثاره السلبية علي المجتمع والأمن القومي المصري، وأطر مكافحة الفساد بمصر، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة والرقابة المانعة، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.