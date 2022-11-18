«مصر تستطيع»: بعض الجزر مهددة بالاختفاء حال ارتفاع حرارة الأرض 2.8 درجة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مؤتمر المناخ، يناقش انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة النفط والبترول وغيرها من الصناعات المتقدمة في الدول الأوروبية والعالم بشكل عام، وحدث بسببها تغير في الطبقة الخارجية لكوكب الأرض وتغير درجة حرارة بمقدار درجة ونصف، وفي حالة استمرارنا في نفس الاتجاه سترتفع 2.8 درجة مئوية.

انجلترا أكثر دولة في العالم تسببت في تغير المناخ

وأشار الإعلامي أحمد فايق، إلى أن انجلترا هي أكثر دولة في العالم تسببت في تغير المناخ الذي نشهد آثاره حاليا وفقا للدراسات العلمية، ومنها حرائق الغابات وندرة المياه والسيول وتشرد أعداد كبيرة، فأصبح لدينا مصطلح لاجئ المناخ الذي تشرد من مسكنه بسبب تغير الظروف البيئية التي اعتاد أن يعيش فيها، موضحا أنه في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2.8 مئوية ستحدث فيضانات في أوروبا وجفاف في الشرق الأوسط واختفاء بعض الجزر في العالم.

آثار التغيرات المناخية

وأوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC» أن آثار التغيرات المناخية تمثلت في سيول وحرائق وموجات من الجفاف وندرة المياه وضعف المحاصيل الزراعية، وأصبح مستقبل الكرة الأرضية مهدد بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن قارة إفريقيا بالكامل تسهم في الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 3% فقط، بينما الدول الأوروبية والعالم المتقدم يسهم بنسبة 97%.