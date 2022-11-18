الأمم المتحدة: قمة المناخ أثبتت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة.. فيديو

قال أحمد رزق نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن قمة المناخ التي تم عقدها بشرم الشيخ أثبتت نجاحا كبيرا على كافة الأصعدة، سواء على المستوى اللوجيستي والتنظيمي والفني وعدد الجهات الدولية والعالمية والحكومات المشاركة فيها، ما أظهر مستوى فني وعلمي ومعرفي قوي جدا في مختلف الموضوعات وقضايا المناخ سواء الخاصة بالطاقة والاقتصاد الدوار وإمكانات الطاقة، موضحا أن الجانب المصري حالفه التوفيق باختيار الموضوعات التي تمت مناقشتها، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات التي كان أغلبها على مستوى أفريقي وعالمي وأهمها الخاصة بالمنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر.

الجميع معني بطاقة المستقبل ومصادر الطاقة النظيفة

وأضاف نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجميع معني بطاقة المستقبل ومصادر الطاقة النظيفة التي يجري استخدامها بشكل قوي للدفع بعملية التنمية الصناعية والاقتصادية بمختلف دولنا خصوصا بالتركيز على دول أفريقيا، وكيفية جعل هذه الطاقة البديل للأزمات التي يواجهها العالم كله على مستوى الطاقة التقليدية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك تم إطلاق هذا المنتدى الذي يعتبر منسق لتبادل المعرفة والخبرات بمختلف دول العالم لتشجيع الصناعات، الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وشرح نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الهيدروجين الأخضر يحتاج للعديد من الدراسات على المستوى العلمي وعلى مستوى الدراسات المالية والاقتصادية والأمور الخاصة بالربط والتصدير والمواصفات الدولية المرتبطة به، موضحا أن الجميع يأمل أن المسار التفاوضي اليوم وغدا يتم الإعلان عنه ويكون بنفس القدر من النجاح ببعض الموضوعات التي طالما لم يكن لها اهتمام.