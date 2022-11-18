رفيق طفولة أحمد زكي يروي ذكرياته معه: «كان مميزا منذ صغره والكل بيشيد بموهبته»

يحل اليوم الجمعة، الموافق 18 نوفمبر، الذكرى 76 على ميلاد الإمبراطور الفنان الراحل أحمد زكي، ابن محافظة الشرقية، واحتضنت منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق الفنان في مرحلتي الطفولة والمراهقة، تجول بشوارعها وتعلم بمدارسها وعاش بين أبنائها.

التقت محررة «الوطن»، بالمواطن الشرقاوي ابن مدينة الزقازيق مصطفى العراقي، البالغ من العمر 74 عاما، رفيق طفولته منذ الصغر، ليؤكد أنه جاور الفنان الراحل بمنطقة الحسينية بالزقازيق وكان يكبره بعامين على الأكثر، مشيرًا إلى أنهما كانا في مدرسة ابتدائية واحدة.

رحل الإمبراطور منذ 76 عام

ويتابع «مصطفى»، أنه التقى الراحل أحمد زكي أيام طفولته خاصة في مرحلة الابتدائية، وعاشا مرحلة المراهقة، لافتًا إلى أنه كان مميزًا مقارنة بباقي الأطفال وكان محبًا للغناء رغم مسحة الحزن التي كان متأثرا بها، وأنهما اشتركا بعد المرحلة الابتدائية في أنشطة ثقافية وفنية في قصر ثقافة الزقازيق، إذ كان أحمد زكي يشارك في المسرح والتمثيل بينما شارك «مصطفى» في الرقص الشعبي.

وتابع: «لما كبرنا شوية أحمد زكي شارك في مسرحيات في القصر، وفاكر أول مسلسل له، والكل كان بيشيد بموهبته من صغرنا».. حسب قوله.

سر فيلم الليلة الموتودة

ويقول رفيق الطفولة عن ارتباط جزء من واقع حياة أحمد زكي بأحد أعماله السينمائية التي قدمها وهو فيلم «الليلة الموعودة»، الذي شارك فيه النجم الراحل مع فريد شوقي وكريمة مختار، والفنانة تيسير فهمي وسماح أنور، موضحًا أن أحمد زكي في دوره في الفيلم كان شبيها بدوره في الحقيقة.