اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «ابن مصر».. حكاية قائد وشعب مع 8 سنوات من الحب والصدق والإنجاز

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«ابن مصر»

حكاية قائد وشعب مع 8 سنوات من «الحب والصدق.. والإنجاز»

«حكاية قائد»

صاحب القرار اللي شال حمل البلد كلها على إيده وقدر يقودها إلى بر الأمان.. وبصماته كانت حاضرة.. هنا مواجهة للإرهاب.. هنا مشروعات عملاقة.. وهنا حكايات تانية ورئيس إنسان.. احتضن «كل الناس».. وفي قلبه كان الأطفال و«ذوو الهمم».. وحتى الكبار.

«حكاية شعب»

عرف من أول يوم أنه قدام قائد «محب» لوطنه وشعبة ومن هنا.. جاءت الثقة واتزرع الحب وكان الشعار «كلنا معاك».

الصفحة الثانية

وزير الدفاع يشهد تفتيش حرب أحد تشكيلات المنطقة الغربية

«السيسي» يتفقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

الرئيس يطمئن من العاملين على سير العمل ويستمع لآرائهم .. ويوجه بمراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبدالناصر

الحكومة: تخصيص 3 مليارات جنيه لتنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة» خلال 7 سنوات

الدولة حريصة على تحقيق وتطبيق نظام الاستدامة البيئية لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

استوديوهات لقطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة» في أسوان وطنطا

إعلاميون: تسهم في نقل الصورة من الصعيد والدلتا عن قرب ونقل آمال وطموحات المواطن

«البيئة» تطلق «مبادرة المخلفات 50» بمؤتمر المناخ

«فؤاد»: إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية بالتعاون مع شركات التنمية

مد «كلنا واحد» حتى نهاية نوفمبر.. والتخفيضات تصل لـ60%

«الداخلية»: طرح سلع بجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد أبرز ملامح «الرئيس الإنسان» خلال 8 سنوات من «المحبة والثقة» مع المصريين

«حكاية قائد وشعب»

أنا واحد منكم

الصفحة الرابعة

«أحباب الله» معاملة خاصة مع الأطفال «ضحك.. لعب.. حب»

ابنه الشهيد «عبيدو»: ماكنتش متوقعة أني أقابل الرئيس وحسيت إنه أب لنا

«كبار السن».. دعم ورعاية و«دعوة من القلب»

«واحد من الناس».. لقاءات عفوية تنتهي بـ«جبر للخواطر»

«السيسي» أمان واطمئنان لكبار السن دون تصنع ومبادرات رئاسية لحمايتهم

«قادرون باختلاف».. محبة «السيسي» لذوي الهمم «أفعال» مش «كلام»

«نصير المرأة».. عناية وتمكين وانحياز عن قناعة لـ«عظيمات مصر» رمز التضحية

الصفحة الخامسة

«الحوار مبدأ».. قبول واحترام الآخر وفريضة ولا مكان لـ«المغالبة»

«السيسي» يؤمن بسنة الاختلاف والتنوع لتصبح نهجا كاملا للدولة

«أسمعوا للشباب».. مقاعدهم «بالصف الأول» وكلامهم «توصيات»

«إحنا.. مش أنا».. العمل الجماعي سلاح مواجهة التحديات

«السيسي» يرفض وضع اسمه على آلاف المشاريع ويرسخ مفهوم إنكار الذات

«ففهمناها سليمان».. اعتدال ووسطية ضد المغالاة والتطرف

«العمل أولا».. من شعار انتخابي لواقع «صبح وليل شغال»

الصفحة السادسة

«بطل 3 يوليو» انحاز للشعب وحمى مصر من الحروب الأهلية

«رشاد»: مصر مرت من المحنة بحنكة وقوة القائد.. و«فهمي»: وضع البلد على خريطة العالم

«قد التحدي».. لم يدر ظهره لأي أزمة وتصدى لجميع التحديات ببسالة

«قاهر الإرهاب».. واجه «الإخوان» وحارب الفكر المتطرف ومصر اقتصت من القتلة

«شجاعة القرار».. لا يتردد.. لا يتراجع.. لايخاف على شعبيته

الصفحة السابعة

الرئيس الأمين

«ضد الفساد» لا أحد فوق القانون في دولة 30 يونيو والجمهورية الجديدة

«بدر الدين»: حقق العدالة وساوى بين الجميع بدون استثناء والمساءلة والجزاءات عقاب المخالفين

«العدالة للجميع».. تطوير «التقاضي» ودعم بناء الإنسان

«السعداوي»: ارتقى بمنظومة التشريع.. و«عبدالجواد»: ينحاز دائما لصالح المواطنين

«وعد فأوفى».. الأحلام تتحول إلى واقع حقيقي.. «انتهى زمن الشعارات»

«المصارحة والمكاشفة».. سمات شخصية وقيادية أكسبته ثقة الناس

الصفحة الأخيرة

«ابن الجمالية»

المناصب القيادية

الأنواط والميداليات والأوسمة

قرينة الرئيس: «صبر عليا وعلمني بمنتهى طولة البال والحنان.. ويحب القراءة.. ويسعد بوجود أحفاده»

«السيسي» في عيون زوجته: زوج هادئ وأب عظيم خلال 45 عاما من الحب والإخلاص