اقرأ غدا في عدد «الوطن»: من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»

- حصاد «مؤتمر المناخ».. ثقة دولية في مصر ومبادرات وتمويل بمليارات الدولارات

- من «شرم الشيخ».. العالم «يد واحد» لإنقاذ البشرية

الصفحة الثانية

- السيسي: جهود القضاة في إنهاء قضايا الأسرة تحقق السلام المجتمعي

- بريطانيا تعلن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بسبب الركود

- «التخطيط» تفتتح «يوم الحلول»: نسعى لحلول ابتكارية ومستقبل أفضل

- 26 توصية في صالونات «التنسيقية» لدعم المناخ

- «البيئة»: التحول للاقتصاد الأخضر يحقق 26 تريليون دولار مكاسب مباشرة

- «حياة كريمة» تحول فعاليات مؤتمر المناخ لمبادرات توعية داخل القرى

الصفحة الثالثة

- الحصاد: «التنفيذ.. ولا شيء غير التنفيذ»

- رسائل السيسي: كوكبنا في لحظة مصيرية.. والآن وقت العمل

- من شرم الشيخ.. نداء «أوقفوا الحرب» بداية حل الأزمة «الروسية- الأوكرانية»

الصفحة الرابعة

- اتفاقيات بمليارات الدولارات

- عقود تعاون ومذكرات تفاهم تضع مصر على طريق المكافحة

الصفحة الخامسة

- المبادرات.. «طوق نجاة»

- ضربة البداية لتنفيذ «التعهدات».. وأفريقيا أبرز المستفيدين

الصفحة السادسة

- توصيات واقتراحات

- بالعلم وآراء الخبراء.. العالم «يد واحدة» لمواجهة الكارثة

الصفحة السابعة

- من قادة العالم لمصر: شكرا

- إشادة دولية كبرى بالتنظيم لمؤتمر المناخ.. وقادة العالم يوجهون الشكر للرئيس السيسي على حسن استقبالهم وإقامتهم بمصر

- «القاهرة» تعبر بجدارة عن هموم أفريقيا أمام العالم والتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها بتمويل التكيف وآثار التغير المناخي

الصفحة الثامنة والأخيرة

- ماراثون الهوية والتراث في مدينة السلام

- مشاركون ظهروا بالزي التقليدي لبلادهم.. وقدموا لمحات عن شعوبهم

- «احتجاجات المناخ».. ظاهرة حضارية

- نشطاء من أنحاء العالم يعبرون عن مطالبهم لحماية الشعوب من أضرار تغير المناخ