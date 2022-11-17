اقرأ غدا في عدد «الوطن»: من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»
كتب:
محمد عزالدين
07:54 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»
- حصاد «مؤتمر المناخ».. ثقة دولية في مصر ومبادرات وتمويل بمليارات الدولارات
- من «شرم الشيخ».. العالم «يد واحد» لإنقاذ البشرية
الصفحة الثانية
- السيسي: جهود القضاة في إنهاء قضايا الأسرة تحقق السلام المجتمعي
- بريطانيا تعلن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بسبب الركود
- «التخطيط» تفتتح «يوم الحلول»: نسعى لحلول ابتكارية ومستقبل أفضل
- 26 توصية في صالونات «التنسيقية» لدعم المناخ
- «البيئة»: التحول للاقتصاد الأخضر يحقق 26 تريليون دولار مكاسب مباشرة
- «حياة كريمة» تحول فعاليات مؤتمر المناخ لمبادرات توعية داخل القرى
الصفحة الثالثة
- الحصاد: «التنفيذ.. ولا شيء غير التنفيذ»
- رسائل السيسي: كوكبنا في لحظة مصيرية.. والآن وقت العمل
- من شرم الشيخ.. نداء «أوقفوا الحرب» بداية حل الأزمة «الروسية- الأوكرانية»
الصفحة الرابعة
- اتفاقيات بمليارات الدولارات
- عقود تعاون ومذكرات تفاهم تضع مصر على طريق المكافحة
الصفحة الخامسة
- المبادرات.. «طوق نجاة»
- ضربة البداية لتنفيذ «التعهدات».. وأفريقيا أبرز المستفيدين
الصفحة السادسة
- توصيات واقتراحات
- بالعلم وآراء الخبراء.. العالم «يد واحدة» لمواجهة الكارثة
الصفحة السابعة
- من قادة العالم لمصر: شكرا
- إشادة دولية كبرى بالتنظيم لمؤتمر المناخ.. وقادة العالم يوجهون الشكر للرئيس السيسي على حسن استقبالهم وإقامتهم بمصر
- «القاهرة» تعبر بجدارة عن هموم أفريقيا أمام العالم والتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها بتمويل التكيف وآثار التغير المناخي
الصفحة الثامنة والأخيرة
- ماراثون الهوية والتراث في مدينة السلام
- مشاركون ظهروا بالزي التقليدي لبلادهم.. وقدموا لمحات عن شعوبهم
- «احتجاجات المناخ».. ظاهرة حضارية
- نشطاء من أنحاء العالم يعبرون عن مطالبهم لحماية الشعوب من أضرار تغير المناخ