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اقرأ غدا في عدد «الوطن»: من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»

كتب:

محمد عزالدين
07:54 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- من «أم الدنيا».. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض»

- حصاد «مؤتمر المناخ».. ثقة دولية في مصر ومبادرات وتمويل بمليارات الدولارات

- من «شرم الشيخ».. العالم «يد واحد» لإنقاذ البشرية

الصفحة الثانية

- السيسي: جهود القضاة في إنهاء قضايا الأسرة تحقق السلام المجتمعي

- بريطانيا تعلن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بسبب الركود

- «التخطيط» تفتتح «يوم الحلول»: نسعى لحلول ابتكارية ومستقبل أفضل

- 26 توصية في صالونات «التنسيقية» لدعم المناخ

- «البيئة»: التحول للاقتصاد الأخضر يحقق 26 تريليون دولار مكاسب مباشرة

- «حياة كريمة» تحول فعاليات مؤتمر المناخ لمبادرات توعية داخل القرى

 

الصفحة الثالثة

- الحصاد: «التنفيذ.. ولا شيء غير التنفيذ»

- رسائل السيسي: كوكبنا في لحظة مصيرية.. والآن وقت العمل

- من شرم الشيخ.. نداء «أوقفوا الحرب» بداية حل الأزمة «الروسية- الأوكرانية»

 

الصفحة الرابعة

- اتفاقيات بمليارات الدولارات

- عقود تعاون ومذكرات تفاهم تضع مصر على طريق المكافحة

 

الصفحة الخامسة

- المبادرات.. «طوق نجاة»

- ضربة البداية لتنفيذ «التعهدات».. وأفريقيا أبرز المستفيدين

 

الصفحة السادسة

- توصيات واقتراحات

- بالعلم وآراء الخبراء.. العالم «يد واحدة» لمواجهة الكارثة

 

الصفحة السابعة

- من قادة العالم لمصر: شكرا

- إشادة دولية كبرى بالتنظيم لمؤتمر المناخ.. وقادة العالم يوجهون الشكر للرئيس السيسي على حسن استقبالهم وإقامتهم بمصر

- «القاهرة» تعبر بجدارة عن هموم أفريقيا أمام العالم والتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها بتمويل التكيف وآثار التغير المناخي

 

الصفحة الثامنة والأخيرة

- ماراثون الهوية والتراث في مدينة السلام

- مشاركون ظهروا بالزي التقليدي لبلادهم.. وقدموا لمحات عن شعوبهم

- «احتجاجات المناخ».. ظاهرة حضارية

- نشطاء من أنحاء العالم يعبرون عن مطالبهم لحماية الشعوب من أضرار تغير المناخ

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