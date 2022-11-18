موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022-2023 في المحافظات، وجميع امتحانات صفوف النقل تنطلق في 5 يناير المقبل وتستمر في الانعقاد حتى 28 يناير على مستوى الجمهورية، طبقا لوزارة التربية والتعليم، ويجرى تنظيم الامتحانات باتباع النظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، في المدارس حسب تعليمات الوزارة وعبر منصتها الإلكترونية، خلال العام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022-2023 في المحافظات

يأتى موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022-2023 في المحافظات في الأسبوع الأول من يناير، طبقا لوزارة التربية والتعليم، ومع نهايتها تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم 28 يناير وتستمر لمدة 15 يوماً، وجرى إرسال جميع المواعيد لمديريات التربية والتعليم في المحافظات.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 في المحافظات بجميع المدارس على مستوى الجمهورية في 11 فبراير، وتستمر لمدة 4 أشهر حتى تنتهي في 5 يونيه 2023، ليعقد الفصل الدراسي الأول خلال 98 يوماً، بينما يستمر الفصل الدراسي الثاني على مدار 96 يوماً، بواقع 194 هي جميع أيام العام الدراسي كاملة.

الامتحانات الشفوية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه مع نهاية الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي الأول سيتم تنظيم مراجعات لجميع المناهج الدراسية في المدارس وتدريب الطلاب على طرق الامتحانات، ويعقبها خلال الأسبوع الأخير انعقاد الامتحانات الشفوية والعلمية في جميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظات والتجريبية عربي ولغات، وكذلك المدارس الخاصة، للاستفادة من الأيام الأخيرة من الدراسة في الفصلين الدراسيين قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.