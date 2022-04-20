موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. تبدأ 11 مايو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، للعام الدراسي الحالي، والذي يبدأ يوم 11 مايو المقبل، ويستمر ليوم 25 مايو.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام وزارة التعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون إلكترونيا لأسئلة الاختيار من متعدد وورقيا للأسئلة المقالية بالمدرسة بلجان النظام والمراقبة.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. مزيج من الإلكتروني والورقي

وقال الوزير، إن المدارس غير المجهزة بالتكنولوجيا سواء حكومية أو خاصة ستلحق بالمدارس المجهزة تكنولوجيا، ويعقد بها في الفترة المسائية، ويتم احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب ما بين الاختبار الورقي والإلكتروني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2022، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية:-

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.