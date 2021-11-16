تعرف على موعد امتحانات الصف الأول للشهادة الإعدادية.. تقيس درجة الفهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الأول للشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلا عن الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن امتحانات الصف الأول للشهادة الإعدادية، ستعقد اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، موضحة أن الامتحانات تقيس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، موضحة أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على التنسيق مع جميع المديريات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.

سد العجز في المعلمين قبل امتحانات الصف الأول للشهادة الإعدادية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة العمل على سد العجز في المعلمين، بفتح باب التطوع في إطار الاستعداد لامتحانات الصف الأول للشهادة الإعدادية، وذلك في التخصصات الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم، مشددة على ضرورة منع مشاركتهم في أي أعمال الامتحانات ويشرحون فقط المقررات الدراسية في حصص لا تزيد على 24 حصة أسبوعيا.

عدم إشراك معلمي الحصة بالامتحانات

وفي سياق متصل، عقد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، اجتماعا مع موجهي المواد الأساسية بالمديرية، لتنفيذ الشروط وآليات العمل داخل المدارس، طبقا للكتاب الدوري الوارد من الوزارة رقم 26 لسنة 2021، مؤكدا على أهمية الاستعانة بالمعلمين بالحصة، ممن لديهم خبرات سابقة، في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية ووفق الاحتياج الفعلي والعجز والزيادة.

وأضاف «الجيار»، في بيان له، أنه يتم الترخيص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، وعدم اشتراكهم في أي أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة ويتم الصرف لهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة عشرين جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

وشدد مدير المديرية على ضرورة التأكيد على الموجه الأول بمتابعة المعلمين والإشراف عليهم من خلال دفتر التحضير والإشراف داخل الفصل وعمل سجل ودفتر مخصص ومنفصل للحضور والانصراف للمعلمين بالحصة.