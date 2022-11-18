انقطاع المياه عن 6 مناطق كبرى في الإسكندرية غدا السبت.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق كبرى شرق المدينة الساحلية، من الساعة العاشرة من صباح غدا السبت 19 نوفمبر الجاري، نظرًا لعمليات الإصلاح والصيانة للخط 1500 مم الناقل من السيوف إلى عزبة البحر بنطاق حي المنتزة ثان.

وبحسب بيان شركة مياه شرب الإسكندرية، منذ قليل أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه بمناطق حي المنتزه ثان.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية غدا

- المندرة قبلي

- المنتزه

- الإصلاح

- المعمورة

-طوسون

- أبو قير وما يصحبها من الكليات والمعاهد العسكرية في تلك المنطقة.

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية مع انتهاء الصيانة

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه غدا السبت بدءا من الساعة العاشرة صباحا، مؤكدة أنه سيتم عودة المياه بالضغوط الطبيعة فور الانتهاء من أعمال الصيانة، دون تحديد موعد محدد للعودة.

طوارئ مياه الشرب في الإسكندرية

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125، في حال حدوث أي طارئ أو احتياج إلى المياه خلال تلك الفترة لحين إصلاح الخط وعودة المياه مرة أخرى.