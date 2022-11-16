قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق يوم السبت المقبل الموافق 19 -11-2022 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بجوار الطريق الدائري من مؤسسة الزكاة حتى التروللي.

أماكن قطع مياه الشرب

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن أعمال التحويلات يترتب عليها انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة وتحديدا في السلام من مساكن النيل بجميع حروفها، مساكن القاهرة ج، د ، إسكان الاجتماع، تقسيم مكة، مساكن صف الضباط، عرب الجرعان والريان، منطقة الأهلي خلف إسبيكو، بعض مناطق المرج مثل البركة وكفر أبو صير وحوض القصب والحوض الطويل.

توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة

وناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.