«مياه الفيوم» تعلن قطع المياه غدا لمدة 10ساعات عن بعض القرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن قرى «نقاليفه - التوفيقية - ترسا - السعيدية - سنهور البحرية وتوابعها بمركز سنورس، وقرى حرفوش - الدالي - قرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم»، لمدة 10 ساعات بدءًا من الـ9 صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة الـ7 مساء اليوم نفسه.

تنفيذ أعمال صيانه بخط مياه الشرب قطر 560 مم

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرًا لتنفيذ أعمال صيانه بخط مياه الشرب قطر 560 مم بقرية نقاليفه - مركز سنورس.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.