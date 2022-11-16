رئيس جامعة المنصورة يكشف خطة التطوير والرقمنة : «حجز الكشف من البيت»

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم حاليا بحث كافة التفاصيل لمد العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية، حرصًا على راحة المواطن المصري، وتخفيف العبء على العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية واستثمارا لإمكانيات وموارد المستشفيات الجامعية بالفترة المسائية.

جاء ذلك خلال أول لقاء يعقده رئيس جامعة المنصورة الجديد، مع الصحفيين وممثلي المواقع الإخبارية بالدقهلية.

رئيس جامعة المنصورة ولقاء الصحفيين

وأضاف «خاطر»، في تصريحات خلال اللقاء، أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تفاصيل خطة رقمنة المستشفيات التي سيتم تنفيذها وبدء العمل بها مع بداية عام 2023 م، وتشمل عمل تطبيق رقمي للحجز والمتابعة واستدعاء الأطباء بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية لتخفيف العبء على المترددين وستتم عملية الحجز والدفع الكترونيا وسوف يتلقي المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بالإجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية.

رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية

وأشار إلى أنه يجري رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المشروع القومى لرقمنة العمل داخل المستشفيات الجامعية لتداول التقارير الطبية الرقمية بين جميع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي تمهيدا لربطها بجميع المستشفيات بالجمهورية.

أوضح أن جامعة المنصورة هي أول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتم بحث إجراءات تقدم الكليات التى لم تحصل على الاعتماد بعد للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد واعتماد البرامج النوعية بالكليات، كما تم التأكيد مع مجالس الكليات على أهمية حصول الكليات على ملف الأيزو نظرا لما تتميز به الكليات من مقومات علمية وعملية تؤهلها للحصول على الايزو

ونوه أن جامعة المنصورة تتميز فى مجال العلوم الطبية والمجالات العلمية بصفة عامة، وتهتم بالتصنيفات التي تعتمد على البحث العلمي لذلك تهتم الجامعة خلال الفترة المقبلة بالباحثين والنشر الدولي من خلال توجيه الدعم المادي واللوجستي للباحثين في مجال النشر الدولي وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالمستوى البحثي دوليا.

وتحقيقا للاكتفاء الذاتي تنفذ الجامعة حاليا خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات كلية الزراعة من المنتجات الغذائية الالبان والزبادي والجبن والدواجن والبيض والخبز والعسل والمربات ويتم حاليا تزويد المدن الجامعية بهذه المنتجات وسيتم تزويد المستشفيات الجامعية بهذه المنتجات، وأما بالنسبة للطلاب الوافدين اهتمت الجامعة بإنشاء إدارة مركزية للطلاب المقيمين داخل الجامعة وتهتم بشئون الطلاب والعمل على حل كافة المشكلات التى يوجهونها فهم سفراء لجامعة المنصورة بدولهم.