10 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. بينها ممارسة الرياضة

يعد سرطان الثدي أحد الأمراض التي تخشاها النساء، فهو لا يؤثر فقط عليهن جسديًا مهددًا إياهن بالألم والتعرض إلى جلسات كيماوية وإشعاعية، ولكن التأثير الأكبر له هو النفسي والمعنوي، وتنتشر عدة مبادرات للفحص المبكر عن هذا المرض في محافظات مصر بينها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الوقاية من سرطان الثدي

وقدم الدكتور أدهم الشندويلي، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأورام وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأورام، في تصريحات لـ«الوطن»، عدة نصائح للسيدات للوقاية من خطر أورام الثدي، وهي كالتالي:

- منها الحفاظ على الوزن المثالي.

- ممارسة التمارين الرياضية، والتى يمكن ممارستها بالمنزل مثل المشى.

الغذاء الصحي والرضاعة الطبيعية

- اتباع نظام غذائي صحي.

-الابتعاد عن التدخين وشرب المشروبات الكحولية.

- اتباع الرضاعة الطبيعية.

- تجنب حبوب منع الحمل بعد سن 35.

- تجنب هرمونات ما بعد الطمث «الدواء الهرموني عقب انقطاع الطمث»

- تتبع تاريخ العائلة المرضى وفي حالة وجود تاريخ مرضى يصبح الحاجة للمتابعة المستمرة والفحص الدوري أكبر.

- الحصول على القدر الكافي من الراحة اليومية.

- الفحص الدوري لمنطقة الثدي.

أهمية الفحص الدوري

وأضاف، أنه يجب الاهتمام بالفحص الدوري عن أورام الثدي حتى لا يتم الإكتشفاف بمرحلة متأخرة، مما يجعل نسبة الشفاء أقل فضلا عن زيادة نسبة الاستئصال إذا لزم ذلك.