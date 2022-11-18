أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. «عز» يسجل 19650 جنيها للطن

تشهد أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في مختلف الأسواق علي مستوى الجمهورية، وذلك طبقا لشعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، ونشرة الأسعار الصادرة عنها، وهو ما ينعكس بالاستقرار على جميع الأسواق العقارية في مصر.

أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، ترصدها «الوطن»، في ظل توافر جميع مواد البناء في المحافظات، التي تشهد هدوء واستقرار في الأسواق، وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 18992 جنيهًا، وهو أرخص أسعار الحديد بالأسواق طبقا لنشرة الغرفة التجارية.

أسعار الحديد والأسمنت

ويستقر سعر طن الحديد اليوم في جميع الشركات بأسواق المحافظات، في القاهرة وبحري ومدن القناة وسيناء والمحافظات الساحلية والصعيد.

- سعر طن الحديد بشركة عطية سجل 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد بشركة الكومي يسجل 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد بشركة عز للحديد يسجل 19650 جنيها الطن.

- سعر طن الحديد داخل شركة مصر ستيل بسجل 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد بشركة سرحان يسجل 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد بشركة المراكبي للحديد يسجل 19550 جنيها.

- سعر طن الحديد داخل شركة المعادي يسجل 19000 جنيه.

- سعر طن الحديد بشركة حديد العتال يسجل 19550 جنيها.

- سعر الحديد بشركة بشاي للحديد يسجل 19600 جنيها للطن.

- سعر الحديد في شركة المصريين للحديد يسجل 19550 جنيها للطن.

- سعر الحديد داخل شركة العشري للحديد سجل 19300 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

ويسجل سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق، حسب شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية كالتالي:-

- سعر الأسمنت في شركة أسمنت قنا يسجل 1555 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت بشركة سيناء للأسمنت يسجل 1550 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت بشركة حلوان للأسمنت يسجل 1620 جنيها للطن.

- سعر الأسمنت بشركة وادى النيل للأسمنت يسجل 1600 جنيه للطن.

- سعر الأسمنت بشركة السويدي للأسمنت يسجل 1720 جنيها.

سعر الأسمنت بشركة النصر للأسمنت يسجل 1580 جنيها للطن.

سعر الأسمنت بشركة السهم للأسمنت يسجل 1530 جنيها للطن.

سعر الأسمنت بشركة العربية للأسمنت يسجل 1618 جنيها للطن.

سعر الأسمنت بشركة الوطنية للأسمنت يسجل 1552 جنيها للطن.