استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، استقرارا في السوق المحلية اليوم، وفقًا لنشرة الأسعار الصادرة عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، حيث أوضحت أن سعر طن الحديد الاستثماري بلغ 18992 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1592 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم17-11-2022

واستقر سعر طن الحديد اليوم في جميع الشركات المنتجة بالسوق المحلية، وجاء متوسط السعر بين 19000 جنيه و19650 جنيها للطن الواحد، وجاءت الأسعار المعتمدة وفقًا للغرف التجارية، كما يلي: -

- طن الحديد في شركة حديد عز سجل 19650 جنيهًا للطن.

- طن الحديد في شركة سرحان سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في الكومي سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة المعادي سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة عطية سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة مصر ستيل سجل 19000 جنيه.

- طن الحديد في شركة حديد بشاي سجل 19600 جنيه.

- طن الحديد في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا.

- طن الحديد في شركة حديد العشري سجل 19300 جنيه للطن.

- طن الحديد في شركة حديد المصريين سجل 19550 جنيهًا.

- طن الحديد في شركة حديد العتال ر 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم 17 نوفمبر2022

- طن أسمنت في العربية للأسمنت «المسلح» سجل 1618 جنيهًا.

- طن أسمنت في الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» سجل 1525 جنيها.

- طن اسمنت في لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل 1590 جنيهًا.

- طن أسمنت شركة أسمنت «السهم» سجل 1530 جنيهًا.

- طن اسمنت في «أسمنت النصر» سجل نحو 1580 جنيهًا للطن.

- طن أسمنت السويدي اليوم ر 1720 جنيهًا.

- طن أسمنت وادي النيل سجل 1600 جنيه.

- طن أسمنت في شركة حلوان سجل 1620 جنيها.

- طن أسمنت في أسمنت قنا «المسلة» سجل 1555 جنيها.

- طن أسمنت في شركة سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.