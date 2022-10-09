له أصول روسية.. رئيس النمسا يفوز بولاية جديدة لمدة 6 سنوات

حسم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تتم اليوم الأحد في بلاده وسط أوروبا لصالحه بعد معركة شرسة كانت ضد 7 مرشحين آخرين ليصبح رئيسا للبلاد لمدة 6 سنوات مقبلة، وفقا لموقع «يورو نيوز» المتخص بالأخبار الأوروبية.

مشاركة قليلة في الانتخابات الرئاسية الحالية

وكانت الأصوات بنسبة 60% لصالح بيلين منذ الجولة الأولى للانتخابات التي تتم في البلاد، اللافت أن الانتخابات شهدت مشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة، وشارك هذا العام في الانتخابات نحو 6 ملايين ناخب، وكان إجمالي المرشحين 23 شخصا ولكن المنافسة انحسرت بين سبعة فقط.

تفوق على أقرب منافسيه

يشار إلى أن بيلين كان زعيما سابقا لحزب الخضر ويبلغ من العمر 75 عاما وكان أقرب منافسيه مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف فالتر روزنكرانتس بنسبة وصلت إلى 18.9%.

فوز بفترة رئاسة ثانية لمدة 6 سنوات

وأدلى اليوم الأحد في الانتخابات وفاز بمقعد الرئاسة بقصر هوفبورج لمدة ست سنوات مقبلة، وبدأت الانتخابات اليوم الأحد في الساعة الثامنة صباحا، ويجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50% على الأقل وصوت آخر من أجل تحقيق الفوز وتوجد جولة إعادة في 6 نوفمبر المقبل، وبعد النتيجة التي حققها الرئيس الحالي سيكون على الأرجح غير محتاج لدخول جولة الإعادة وسيكون حينها أكبر رؤساء النمسا سنا.

أصول روسية ودراسة للاقتصاد ثم عميدا لكلية في النمسا

ويلقب الرئيس النمساوي بـ ساشا بسبب أصوله الروسية، فأبوه روسي أرستقراطي وأمه من دولة إستونيا هربت من حكم زعيم الاتحاد السوفييتي السابق، جوزيف ستالين، ودرس الرئيس النمساوي الحالي الاقتصاد في جامعة إنسبروك وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1970 ثم أصبح عميدا لكلية الاقتصاد في جامعة فيينا.