إصابة 5 أشخاص في تصادم جرار زراعي وتوكتوك بالغربية

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي، بمركبة توكتوك، علي طريق «بلكيم - السنطة» بمحافظة الغربية، ونقل المصابون إلى مستشفى السنطة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة 5 أشخاص

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعي، ومركبة توكتوك على الطريق الواصل بين قرية بلكيم ومدينة السنطة، مما أدى الي إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي ومركبة «توكتوك»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام، لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار الحادث

رفعت آثار الحادث، لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.