مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالهرم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص في الهرم بالجيزة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص

البداية كانت بورود إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة الهرم، بوقوع حادث تصادم أعلى القوس الغربي بالطريق الدائري اتجاه المريوطية، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين ميكروباص يستقله 6 ركاب، قيادة سائق 33 عاما، مصاب باشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين سيارة نقل، قام قائدها بالفرار وتركها قبل وصول رجال الشرطة.

وتبين أنه أثناء توقف الميكروباص على جانب الطريق لتحميل الركاب، اصطدمت به السيارة الثانية من الخلف، ونتج عن ذلك تلفيات عبارة عن تهشم وتحطيم الميكروباص وإصابة قائدها وعدد من مستقليه، ووجود تلفيات في مقدمة السيارة الثانية.

استخراج المصابين من الميكروباص

وتمكنت الحماية المدنية، من استخراج المصابين من الميكروباص بالاستعانة بالمعدات اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين.

ووردت إشارة من مستشفى الهرم، بوفاة عاملين 44 عاما، و20 عامًا، متأثرين بإصابتيهما في الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص خط سير هروب قائد السيارة الثانية والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أسفرت الجهود عن تحديده، وتبين أنه يبلغ من العمر 37 عامًا، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.