نجاح عملية إطلاق أول صاروخ فضائي تنتجه شركة هندية خاصة

نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في إطلاق أول صاروخ فضائي خفيف لشركة خاصة في الهند، حيث أعلنت المنظمة في بيان صادر عنها: «جرت بنجاح عملية إطلاق Vikram - S، أول صاروخ فضائي تنتجه شركة من القطاع الخاص في الهند».

وأضاف البيان: «الصاروخ حمل اسم مؤسس برنامج الفضاء الهندي أطلق من مطار سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الهندية».

إطلاق الصاروخ سيكون بداية لدخول القطاع الخاص الهندي في مجالات الفضاء

وأوضح البيان أن الصاروخ الهندي Vikram-S جرى تطويره بواسطة شركة Skyroot Aerospace، وهي شركة هندية خاصة مقرها مدينة حيدر أباد الهندية، أسست من قبل مهندسين وعلماء سابقين في منظمة أبحاث الفضاء الهندية «ISRO»، وأن العمل على تطوير هذا الصاروخ استغرق أكثر من عامين.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية إلى أن إطلاق الصاروخ المذكور سيكون بداية لدخول القطاع الخاص الهندي في مجالات الفضاء في البلاد.