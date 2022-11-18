«المواد الغذائية» لـ محمد علي خير: لا توجد مشكلة في السكر.. متوفر وبكميات كبيرة

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، إنه لا توجد مشكلة في السكر، حيث إنه متوافر وبكميات كبيرة، ولا يوجد نقص فيه ولكن هناك تذبذبا في السعر، «بنأكد أن الحكومة موفرة السكر بـ10.5 على بطاقة التموين، وبيستفيد منه على الأقل 65 مليون مواطن، بالإضافة للسكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بـ13.5 جنيه».

الدجوي: سعر كيلو السكر ببطاقات التموين 10.5 جنيه

وأضاف «الدجوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن بطاقة التموين والتي عليها 4 أفراد فيحصل صاحبها على 8 كيلو جرام من السكر، سعر الكيلو منهم 10.5 جنيه.

واستطرد: «الحكومة أيدها في الموضوع وقدرت تحجم السعر وتخليه في المجمعات بـ13 جنيه مش بـ18 جنيه، لكن السوق الحر في الهيبرات والمحلات العادية وصل لـ18 جنيه، والسكر حاليا النهاردة نزل 500 جنيه في أسعار الجملة، وتدخل الحكومة والقيادة السياسية بالسلع الاستراتيجية هو ما جعل بالسوق توازن».

وأوضح أن منتج السكر متواجد في السواق وبوفره ولا يوجد مشكلة فيه، بينما وبوجه عام فبسبب ارتفاع الأسعار العالمية والدولار أدى ذلك إلى رفع سعر السكر في بعض الأسواق والمحلات الحرة، متابعا: «انتاج قصب السكر في يناير، وموسم الحصاد بتاعنا والبنجر في فبراير، ولدينا رصيد استراتيجي يكفينا كل تلك الفترة، بالإضافة إلى المنتج الجديد، وده هيخلي سعر السكر الفترة اللي جاية يقل».