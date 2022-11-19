رئيس الهيئة الإنجيلية لـ«مؤسسة خبز من أجل العالم»: نخدم 4 ملايين مواطن

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، رئيسة مؤسسة «خبز من أجل العالم»، الدكتورة القس داجمار بروين، مساء الجمعة، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

مساهمة الهيئة الإنجيلية في حماية الأمن الغذائي

ورحب زكي برئيسة مؤسسة الخبز من أجل العالم، وقدم عرضًا لنشاط الهيئة الإنجيلية خلال الوقت الماضي، قائلًا: «تساهم الهيئة الإنجيلية في خدمة أكثر من 4 ملايين مواطن، ونعتز بمشاركتنا في جميع المبادرات الرئاسية، والتي تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي المصري، ونعمل بكل طاقتنا وخبراتنا فيها».

مشاركة الهية الإنجيلية في المبادرات الرئيسية

واستعرض قيادات الهيئة أهم أنشطتها، بوحداتها المتنوعة في مجال التنمية والحوار والمشروعات الصغيرة والاستثمار، بجانب عرض لمشاركاتها في المبادرات الرئاسية، حياة كريمة والتحالف الوطني، وذلك في مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها أشادت «بروين»، بالدور الفعال لنشاط الهيئة الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري دون تمييز، مؤكدة على اعتزازها بالتعاون المثمر مع الهيئة، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة عدد من المواقع التنموية للهيئة في مختلف مجالات العمل.