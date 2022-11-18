الرئيس الأمين.. «المصارحة والمكاشفة» سمات شخصية وقيادية أكسبته ثقة الناس

«لن نستطيع حل المشكلات إلا بتقديم أفكار واللى عنده حلول يتفضل»، كلمات شملتها مصارحة الرئيس «السيسى»، خلال مداخلة هاتفية عبر التليفزيون المصرى أواخر الشهر الماضى، التى تحدث فيها بمنتهى الصراحة، موجهاً حديثه للشعب المصرى فيما يخص حجم التحديات والإنجازات والجهود المبذولة، معبراً: «مش بطلب من الناس تعمل حاجة لكن تكون قلوبها مع اللى بيتعمل.. لازم قلوبنا كلنا تبقى على قلب بعض علشان نحل المسائل».

ومن بين رسائل المصارحة، التى لم يكن يستشعرها المواطنون فى العهود السابقة، حديث الرئيس «السيسى» عن التعليم حينما قال: «مش هقدر أعمل أحسن تعليم لكن لما نلاقى دخلنا تريليون دولار سنوياً هصرف على التعليم تريليون جنيه».

السيسي مع الشعب «من القلب للقلب»

ودائماً ما يتحدث «السيسى» مع الشعب «من القلب للقلب»، وهو ما يظهر دائماً فى تصريحاته التى تكشف مدى حبه وخوفه على مصر، ففى حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، قال: «هتسيبوا بلدكم يا مصريين وتتخلوا عنها؟.. عايزين نشيلها علشان نعدى بيها»، ووجه لهم رسالة: «يا مصرى لازم كتفك يفضل فى ضهر بلدك فى كل وقت.. لو إحنا مفسدين ما كنّاش هننجح ولازم تكونوا متأكدين إن ربنا بيساعد»، ووجه رسالة خاصة للمُحبطين بسبب الأزمات العالمية: «إوعى حد يضيع حلمك وإوعى حد يحبطك ويصيبك باليأس».

وفى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، كانت صفتا المكاشفة والمصارحة حاضرتين فى حديث الرئيس، حينما استرجع مع الشعب بداية حملته الانتخابية قبل التنصيب: «أنا جيت فى حملة 2014 قلت أنا لها أنا لها؟ إديتكم وعود جميلة؟.. لأ، قلت التحدى كبير وأكبر من الدولة المصرية كقيادة وحكومة، لكن مش أكبر من الشعب»، فى رسالة منه أن التحديات تحتاج إلى تكاتف الجميع معاً قيادة وشعباً.

إنشاد عز الدين: إنسان واضح وصريح معندوش مراوغة

من جانبها، قالت الدكتورة إنشاد عزالدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، إن سمتى المكاشفة والمصارحة من سمات الشخصية القيادية حتى يكتسب ثقة الناس فيه، وهو ما يتوافر فى الرئيس السيسى: «إنسان واضح وصريح معندوش مراوغة»، بجانب الذكاء الشديد.

وأضافت «عزالدين»، لـ«الوطن»، أن الرئيس «السيسى» اكتسب ثقة العالم أجمع بسبب صفتى المكاشفة والمصارحة، وهو ما ظهر فى شرم الشيخ مع جميع رؤساء وقادة العالم فى قمة المناخ COP27: «لو ماكانش صادق وأمين ماكانش حضر قادة العالم».