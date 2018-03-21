تسجيل الدخول

الوطن

برلماني: المصريون كانوا بحاجة إلى حوار المصارحة مع "السيسي"

منذ 5 دقيقة
كتب: هبة أمين
برلماني: المصريون كانوا بحاجة إلى حوار المصارحة مع "السيسي"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حوار "شعب ورئيس" مع المخرجة ساندرا نشأت، كان نابعًا من القلب، واتسم بالبساطة.

وأضاف "مصطفى"، لـ"الوطن"، "اختيار الأجواء الهادئة بعيدًا عن الاستديوهات والجو الصحفي التقليدي، كان ذكيًا وموفقًا للغاية، حيث تشعر بأن الرئيس يتحدث لأصدقاءه أو أفراد أسرته، لاتسامه بالروح السمحة والاستماع لرسائل المواطنين".

واستطرد "مصطفى":" ردود الأفعال الإيجابية بعد هذا الحديث، أكدت أن المواطنين كانوا في حاجة إلى ذلك، لاكتشاف الجوانب الأخرى بالرئيس في حوار المصارحة والمكاشفة".

أخبار متعلقة

"المقرحي": استمتعت بالسيسي في "شعب ورئيس".. "تصريحاته نابعة من القلب"

"المقرحي": استمتعت بالسيسي في "شعب ورئيس".. "تصريحاته نابعة من القلب"
بسمة وهبة: السيسي تخلى عن الرسميات في "شعب ورئيس"

بسمة وهبة: السيسي تخلى عن الرسميات في "شعب ورئيس"
آخرها "شعب ورئيس".. مناسبات استمع فيها السيسي لنبض الشارع

آخرها "شعب ورئيس".. مناسبات استمع فيها السيسي لنبض الشارع
بينها الدعم والأسرة والشباب.. أرقام تهم المواطن من حوار "شعب ورئيس"

بينها الدعم والأسرة والشباب.. أرقام تهم المواطن من حوار "شعب ورئيس"
رئيس "دفاع النواب": "السيسي" يتمتع بخلق رفيع ظهر في حوار "شعب ورئيس"

رئيس "دفاع النواب": "السيسي" يتمتع بخلق رفيع ظهر في حوار "شعب ورئيس"
سر ارتداء السيسي لملابس "كاجوال" في حوار "شعب ورئيس"

سر ارتداء السيسي لملابس "كاجوال" في حوار "شعب ورئيس"
أبرز رسائل السيسي في حواره "شعب ورئيس" مع ساندرا نشأت

أبرز رسائل السيسي في حواره "شعب ورئيس" مع ساندرا نشأت
أستاذ اجتماع سياسي: خطاب السيسي في "شعب ورئيس" استهدف كل المجتمع

أستاذ اجتماع سياسي: خطاب السيسي في "شعب ورئيس" استهدف كل المجتمع
خبراء يحللون لغة جسد السيسي في حوار "شعب ورئيس": نظراته مسالمة وصادقة

خبراء يحللون لغة جسد السيسي في حوار "شعب ورئيس": نظراته مسالمة وصادقة
في "شعب ورئيس".. السيسي محب للتاريخ مثل "ناصر" ومتدين كـ"السادات"

في "شعب ورئيس".. السيسي محب للتاريخ مثل "ناصر" ومتدين كـ"السادات"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نائبة: الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع صفعة قوية لأعداء الوطن

نائبة: الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع صفعة قوية لأعداء الوطن

"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية اليوم

"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية اليوم

تجهيز 94 لجنة لاستقبال 254 ألف ناخب بأبو كبير

تجهيز 94 لجنة لاستقبال 254 ألف ناخب بأبو كبير

إصابة نجار في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية في الفيوم

إصابة نجار في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات مالية في الفيوم

3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

3 أسهم قيادية تقتنص 35% من إجمالي سيولة البورصة بالمنتصف

اختيارات الوطن

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

«الاستقالة» لا تزال فى جيبى.. « مرتضى كل ما يتزنق يخلع»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

للزوجة نصيب أيضاً: «أنا عايزة هدية يا إبراهيم»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

عيد أم فى العناية المركزة.. والهدية «قرار علاج على نفقة الدولة»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ارتفاع الأسعار ينعش هدايا الرصيف: «بـ3 جنيه وأنت طالع»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

ماتت الأم فى 21 مارس فقررت البنات الأربع الاحتفال بوالدهن: «سيد الحبايب يا حبيبى»

الأكثر قراءة

عاجل