برلماني: المصريون كانوا بحاجة إلى حوار المصارحة مع "السيسي"

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حوار "شعب ورئيس" مع المخرجة ساندرا نشأت، كان نابعًا من القلب، واتسم بالبساطة.

وأضاف "مصطفى"، لـ"الوطن"، "اختيار الأجواء الهادئة بعيدًا عن الاستديوهات والجو الصحفي التقليدي، كان ذكيًا وموفقًا للغاية، حيث تشعر بأن الرئيس يتحدث لأصدقاءه أو أفراد أسرته، لاتسامه بالروح السمحة والاستماع لرسائل المواطنين".

واستطرد "مصطفى":" ردود الأفعال الإيجابية بعد هذا الحديث، أكدت أن المواطنين كانوا في حاجة إلى ذلك، لاكتشاف الجوانب الأخرى بالرئيس في حوار المصارحة والمكاشفة".