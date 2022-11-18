ضبط 18 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، من ضبط صاحب مخبز بلدي، بدائرة مركز مطوبس، وبحوزته 18.050 طن دقيق بلدي مدعم، وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق، للاتجار به في السوق السوداء، مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل ضبط الدقيق المدعم

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً بقيام مالك مخبز بلدي بتجميع الدقيق المدعم، وعدم إثباته في السجلات، بغرض بيعه في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تشكيل قوة من مباحث التموين، بإشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين؛ حيث تمت مداهمة المكان، وضبط 18.050 طن دقيق، وبمواجهة مالك المخبز أقر بما ورد في التحقيقات.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة، التي تولت التحقيق.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات التموينية

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية، والرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ناتجة عن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.