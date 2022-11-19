سائق «توك توك» يطعن عاملا في كفر الشيخ بسبب خلافات مالية

اتهم شاب مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، سائق «توك توك» بالتعدي عليه وطعنه بأداة حادة، ما تسبب في إصابته بجرح شبه نافذ بالبطن.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد وصول «ح.ح»، 26 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، إلى مستشفى مطوبس المركزي مصاباً بجرح شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى.

واتهم المجني عليه، «س.م» 25 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، لوجود خلافات مالية بينهما.

جرى حجز المجني عليه داخل المستشفى لاستكمال العلاج به، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 13581 لسنة 2022م، جنح مركز مطوبس، وأُخطرت جهات التحقيق.

عقوبة التعدي على شخص بأداة حادة

وقال عبدالرحمن السيد، محامٍ، أن عقوبة التعدي علي شخص بأداة حادة هي السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات.