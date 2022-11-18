مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح وصلات منزله في كفر الشيخ

لقي كهربائي مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بكفر الشيخ، مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء إصلاح وصلات كهربائية في منزل بمركز الرياض.

مصرع كهربائي بصعق كهربائي

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «ت.ف»، 39 سنة كهربائى، ويقيم قرية تيدا، دائرة مركز سيدي سالم، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفى بإصلاح إحدى الوصلات الكهربائية بمنزل بقرية الحاج علي، دائرة مركز الرياض، تعرض للصعق الكهربائي، وجرى نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفى نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي.

سبب وفاة كهربائي في كفر الشيخ

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3314 لسنة 2022م، إدارى مركز الرياض، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.