حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر السائقين على الطرق السريعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، محذرة قائدي السيارات، لاسيما في الساعات الأولى من الصباح، نظراً لتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، والقريبة من المسطحات المائية، حفاظا على سلامتهم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية، إنه بالنسبة لطقس اليوم، فمن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية بعدد من المحافظات، وهي: القاهرة الكبري، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية.

وأوضحت: تتكون بهم الشبورة المائية في الساعات الأولى والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانًا، إضافة للطرق الرئيسية الواصلة بين الوجه البحري والقاهرة.

حالة الطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الشرقية

وأوضحت أن محافظات بورسعيد ورفح ووسط سيناء، تشهد أيضا شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر مع تكون طقس غائم جزئيا على مدار اليوم.

ولفتت إلى انعدام تكون الشبورة المائية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وهي: بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر ووسط سيناء، حيث يكون الطقس بها مشمسًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فجاءت كالتالي:

جنوب الصعيد العظمي 29 درجة والصغرى 17 درجة مع تكون طقس مشمس مائل الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً.

القاهرة والوجه البحري 26 درجة للعظمي وبلغت الصغري 16 درجة فيما يشهد هذا القطاع طقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل البردة ليلاً غائم جزئيا.

جنوب الصعيد سجلت العظمي 29 درجة مئوية وبلغت الصغري 17 درجة مع تكون طقس مشمس غانم مائل البردة ليلاً.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة حيث تشهد طقس غائم جزئيا.

جنوب سيناء سجلت العظمى 27 درجة مئوية وبلغت الصغري 22 درجة مئوية مع طقس لطيف مشمس نهارا.