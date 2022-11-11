حالة الطقس اليوم في المحافظات: نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، موضحة وجود انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلا، خريفي على أغلب الأنحاء، مع سقوط أمطار بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وجاء طقس اليوم في القاهرة ومحافظات جنوب الوجه البحري غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح، معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

بينما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا اليوم، مائل إلى البرودة مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40%، وفي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يكون الطقس معتدل ومائل للبرودة مع غيوم جزئية على بعض المناطق، كما يسود طقس مائل للحرارة مشمس نهارا ومائل للبرودة ليلا في جنوب وشمال الصعيد.

وجاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم، مائل إلى الحرارة وغائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار رعدية تصل إلى 30%.

درجات الحرارة اليوم

وكشفت الأرصاد درجات الحرارة اليوم في المحافظات، موضحة أن أعلى درجة حرارة عظمى في أسوان 29 مئوية، وأقل درجة للعظمى 23 في مطروح.