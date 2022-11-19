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معلق مباراة مصر وبلجيكا: فوز الفراعنة أمر غير عادي وأكرم توفيق مقاتل

كتب:

مصطفى جمال
03:21 ص | السبت 19 نوفمبر 2022
منتخب مصر

منتخب مصر

عبر الإماراتي عامر عبدالله، معلق مباراة مصر وبلجيكا أمس، عن سعادته بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وديًا، مشيدًا بقدرات الظهير الأيمن أكرم توفيق، الذي شارك في اللقاء بصفة أساسية.

وقال «عبدالله» في تصريحات تلفزيونية: «منتخب مصر حقق فوزًا غير عادي ضد بلجيكا، انظر كيف كانوا يلعبون، وأكرم توفيق لاعب مقاتل يدافع عن علم وقميص منتخب بلاده في المباريات».

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