القرموطي يشيد بعدد «الوطن» الصادر اليوم وينصح القراء باقتنائه والاحتفاظ به

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بعدد جريدة الوطن اليوم، والذي يحتفى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا: «الوطن عاملة شغل متميز كالعادة، لهم منا كل التقدير والاحترام».

استعرض العناوين الرئيسية للعدد

واستعرض «القرموطي»، خلال حلقة برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، العناوين الرئيسية على صفحات العدد الذي يتناول حياة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسيرة إنجازاته.

ونصح القرموطي القراء باقتناء عدد جريدة الوطن اليوم، والاحتفاظ في منازلهم تذكارًا بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس السيسي.

عدد تاريخي احتفالًا بعيد ميلاد الرئيس

وتقدم جريدة الوطن عددًا مهمًا وتاريخيًا للاحتفال بميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستعرض فيه لمحات من حياته ومسيرته العسكرية وإنجازاته الوطنية.

كما تعرض صورًا نادرة للرئيس في طفولته، وأخرى رفقة أسرته وزملائه بالقوات المسلحة والبعثات العسكرية التي انضم لها، وللاطلاع على الملف كاملا اضغط هنا.