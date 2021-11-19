هاشتاج «كل سنة وأنت طيب يا سيسي» يتصدر تويتر مصر في عيد ميلاد الرئيس

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، هاشتاج «كل سنة وأنت طيب يا سيسي»، عبر حساباتهم الشخصية، وذلك لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده الموافق اليوم 19 من نوفمبر، ليتصدر الهاشتاج تريند تويتر مصر.

مواطن: «معاك في كل إنجاز ونصر»

كتب أحد المواطنين ويدعى «علي ثروت»: «كل سنة وأنت طيب يا رئيس يا قائد ثورة 30 يوليو ومخلص البلاد من بلاء الإخوان، ربنا يوفقك في قراراتك»، وعلقت إحدى الفتيات وتدعى «سناء محمد» قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا ريس ودائما معاك في إنجازات ونصر وتحكم مصر على طول مصر ماينفعش حد يحكمها غيرك وإحنا قررنا أن أنت تكون رئيسنا على طول».

وعلق أحد المواطنين ويدعى «نبيل مصطفى جعفر»، مهنئا الرئيس السيسي، قائلا: «كل سنة وحضرتك طيب يا منقذ مصر من الخراب ومن أهل الشر، كل سنة وحضرتك طيب يا باني مصر ومعمر مصر ورافع راية مصر، كل سنة وحضرتك طيب يا قدوتي ومثلي الأعلى، أدعو الله أن يحميك ويحفظك ويطيل في عمرك ويمتعك بالصحة والقوة».

وكتب آخر يدعى «سلامة باسم»: «ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية والسعادة يارب نحبكم في الله»، وعلق «كريم سمير دياب»: «كل عام وحضرتك بخير يا أعظم رئيس، رئيس جمهورية مصر العربية».

مواطنون عرب يهنئون الرئيس بعيد ميلاده: نعشق هذا الزعيم

وحرص مواطنو بعض الدول العربية الشقيقة على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي تزامنا مع عيد ميلاده، إذ كتب شخص يدعى «ثامر»: «أعشق هذا الزعيم الذي جعل مصر في مصاف الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا كل سنة وأنت طيب يا سيسي ودائما مصر في أمن وأمان ومزيد من التقدم والازدهار»، وقال آخر: «قسما بالله اللي هيقرب لها هشيله من على وش الأرض.. عندما يتحدث الرئيس الفخم بعبارات الشجاعة».