مطران الكنيسة الأسقفية: قدمنا أطروحات في «COP27» لمواجهة التغير المناخي

وصف المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بحوض الإسكندرية، تنظيم مصر لقمة المناخ بـ«الشيء الرائع»، لافتًا إلى فرحة جميع المشاركين في هذا الحدث العالمي بهذه الاستضافة المصرية.

أهمية دور رجال الدين في مواجهة التغيرات المناخية

وأكد «فوزي»، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أهمية دور رجال الدين في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن وفد الكنيسة الأسقفية يشمل ممثلين من باكستان وأمريكا الوسطى والمملكة المتحدة، وأن مطران حوض الإسكندرية يمثل كنائس 10 دول.

وشدد على أهمية دور رجال الدين، خاصة في المجتمعات الفقيرة، في مواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن دول حوض الإسكندرية للكنسية الأسقفية تعاني من تداعيات هذه التغيرات، وضرب مثالا على ذلك بتشاد التي تعاني من فيضانات، والصومال التي تتعرض لمجاعات بسبب تغيرات المناخ.

الكنيسة قدمت بعض أطروحات لمواجهة التغير المناخي

وكشف مطران الكنيسة الأسقفية بالإسكندرية، أن الكنيسة قدمت بعض الأطروحات لمواجهة التغيرات المناخية، مثل مضاعفة المساعدات المقدمة من الدول الكبرى للدول النامية لمواجهة الأضرار والخسائر، واستبدال القروض بالمساعدات والمنح.

ولفت إلى أن الكنيسة نفذت مشروعا شارك فيه شباب مسيحيون ومسلمون، قدموا خلاله مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، مثل استخراج الغازات من المخلفات العضوية، وتنظيف الشوارع والحوائط.