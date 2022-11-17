توصيات واقتراحات بالعلم وآراء الخبراء.. العالم «يد واحدة» لمواجهة كارثة التغيرات المناخية

مع بداية انطلاق «COP27» المقام حالياً فى مدينة شرم الشيخ، شهد المؤتمر عقد جلسات مخصصة يومياً، تحت شعار «الأيام المتخصصة» لمناقشة بعض الموضوعات الهامة التى طرحت سابقاً وأصبح حلها ضرورة ملحة تتطلب تدخل كافة الأطراف. وشهدت تلك الجلسات مشاركات واسعة للخبراء والمسئولين من مختلف الدول، لعرض آرائهم ومقترحاتهم فى موضوعات النقاش، التى تنوعت بين التمويل والعلم والشباب والمجتمع المدنى والتنوع البيولوجى والحلول المستدامة وغيرها. «الوطن» رصدت جانباً من المناقشات وأبرز التوصيات التى شهدتها الأيام المتخصصة والاهتمام الدولى بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال النسخة الماضية من المؤتمر والعمل على تسريع جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتوحيد جهود مواجهة التغيرات المناخية فى كافة المجالات.

الأمن الغذائى والطاقة الجديدة ودعم الزراعة والموارد المائية ومشاركة المرأة والاعتماد على العلم.. أبرز محاور النقاش

يوم التمويل

إعلان توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل لتحفيز جهود تمويل التكيف

ضرورة تحقيق المواءمة بين أهداف التخفيف والتكيف مع تداعيات المناخ

‏ على الدول الصناعية الكبرى تحمّل مسئوليتها عن الانبعاثات

‏يجب توفير التمويل الكافى لجهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ للدول النامية

العمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافٍ مرن ومستدام وتيسير الوصول إلى التمويل العادل

‏ دفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة

تعزيز القدرة على الصمود للمساهمة فى دعم قدرات البلدان النامية على مواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ

يوم المرأة

العمل على تيسير إجراءات التكيف للنساء فى أفريقيا

النساء أقل قدرة على مواجهة تغير المناخ

التغلب على تحدٍّ مفاده أن النساء أقل مشاركة فى صنع القرار

دمج المرأة فى العملية التعليمية

‏التأكيد على وجود نسبة كبيرة من النساء فى مجال العلوم ومؤتمرات المناخ ورئاسة مؤتمرات المناخ

‏دعم الاهتمام بصحة المرأة والتغذية لاسيما فى الأماكن الأكثر احتياجاً والأكثر هشاشة خاصة فى أفريقيا

فى تنفيذ مبادرة اليونيسكو للعلم المفتوح وتوسيع أهدافهيوم العلم

يوم الكربون

إزالة الكربون يجب أن يكون جزءاً من الحل

‏ لا بد من تنمية مهارات العاملين بشكل يسمح بخفض الانبعاثات

هناك آليات جديدة يمكن أن تسمح لصناعة الحديد والصلب بأن تكون منخفضة الكربون

مصر قامت بتطوير خارطة طريق لإزالة الكربون من صناعة الأسمدة

التعاون الإقليمى والعالمى لجميع القادة والاصطفاف معاً على أهداف مشتركة أمر مُلح منتدى غاز شرق المتوسط قام بتغيير الدور الإقليمى باعتباره الغاز المفتاح لموارد التحول الطاقى

‏ الميثان يحتاج لاهتمام خاص، وقد انضمت مصر للميثاق العالمى للميثان فى قطاع البترول والغاز.

أطلقت مصر خارطة طريق شرم الشيخ لصناعة البترول والغاز فى خفض الميثان

يوم التكيف والزراعة

العالم يواجه أزمة أمن غذائى بسبب تداعيات حرب أوكرانيا وتغير المناخ

‏ مواجهة التحديات التى تحول دون زيادة الاستثمار فى مشروعات التكيف

يجب تعزيز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات

الأمن الغذائى والمائى هما أساس تحقيق أهداف التنمية

لا بد من زيادة الوعى الدولى بشأن سوء التغذية، لمواجهة الآثار المدمرة التى يواجهها العديد من بلدان العالم

إطلاق مبادرة العمل المناخى والتغذية للمساعدة فى تعزيز التعاون وتسريع العمل التحويلى

على المؤسسات المالية أن تمحو السلع التى تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها

يوم التنوع البيولوجى

25 مليار دولار و1.5 مليار دولار للحفاظ على الغابات

مصر بذلت جهوداً لنسج إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020

‏تقديم المانجروف كمثال جيد يخدم التوازن بين التنوع البيولوجى والمناخ

أعلنت مصر بدء مشروعها لإعادة زراعة المانجروف لتقليل الانبعاثات وصون التنوع البيولوجى

قررت مصر أن تضع كل المناطق العامرة بالشعب المرجانية بها تحت الحماية

السلوكيات التى يقوم بها الإنسان حول العالم أسهمت فى القضاء على ما يعادل 50% من الكائنات الحية القابلة للانقراض على الأرض

الحفاظ على النظام البيئى وتعزيزه هو المفتاح لإظهار إمكانيات النظام البيئى الطبيعى

‏ضرورة العمل على زيادة الغابات لدورها المهم فى طرد غاز ثانى أكسيد الكربون وما يسببه من تلوث

هناك جهود مبذولة فى مجال التصحر للحد من تدهور الأراضى وإعادة النظام البيئى وتدهور الغابات

يوم المياه

إعلان مبادرة التكيف فى قطاع المياه التى تم إطلاقها رسمياً فى يوم المياه

‏ تمثل المبادرة نقطة تحول لتصبح نقطة بداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه

‏ المبادرة تسهم فى وضع الخطط الموضوعة سابقاً فى حيز التنفيذ خاصة فى أفريقيا التى تحتاج لتنفيذ مشروعات للمساعدة على التكيف

‏تحقق رؤية المياه 2030 وتعد هى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه

يوم المجتمع المدنى

المجتمع المدنى يجب أن تكون شريكاً فى تنفيذ التعهدات الدولية

ضرورة إبراز دور المجتمع المدنى فى تشكيل جدول أعمال المناخ العالمى

‏تنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية تغير المناخ

تأكيد دور المجتمع المدنى فى مساءلة الدول المتقدمة عن التزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ

المساهمة مع صناع القرار فى تنفيذ التوصيات الخاصة بالتغير المناخى

يوم الشباب

أصبح للشباب فرصة التعبير عن آرائهم رسمياً وأصواتهم مسموعة ويمكنها الوصول لصانعى السياسات والقرارات

‏الإعلان عن مبادرة جديدة وهى «الشباب من أجل المناخ» التى تركز على مشاركة الشباب فى العمل المناخى

يجب الاهتمام بطلبات وآراء الشباب لأن تسهم فى التعرف على نقاط الضغط التى تتسبب فى خسائر وأضرار تغير المناخ

‏الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى لعرض أفكار الشباب وآرائهم ضمن مساعيها فى تمويل التكيف وتحقيق التكيف مع المناخ

ينبغى إعطاء الشباب فرصة لتقديم حلول مبتكرة ومشروعات ناشئة للحد من آثار تغير المناخ

على الحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة تعزيز التعليم للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرات الشباب

يوم العلم

تكثيف البحوث العلمية التطبيقة، لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، من أهم أدوار العلم

التأكيد على أهمية الشراكات الإقليمية والدولية بين المنظمات والهيئات البحثية المتنوعة

ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا والأقمار الصناعية للتحقق من تأثيرات تغير المناخ والتأقلم معها والحد منها

تقديم حلول معتمدة على الطبيعة للتعافى الأخضر.. وخلق فرص عمل خضراء مستدامة لتخطى أزمات المناخ

ضرورة دعم بناء القدرات الأفريقية فى مجال العلوم والتكنولوجيا

تخصيص نسبة من تعهدات التمويل الأخضر لصالح دعم البحوث والابتكارات الخضراء فى أفريقيا

تخصيص نسبة من تعهدات التمويل الأخضر للبحوث والابتكارات الخضراء فى أفريقيا

‏الإسراع فى تنفيذ مبادرة اليونيسكو للعلم المفتوح وتوسيع أهدافها

يوم الطاقة

أنظمة الطاقة سيعتمد على مصادر الطاقة المتجددة

قلق عالمى بشأن التوسع فى مشروعات النفط والغاز والفحم

‏الوقود الأحفورى يجب أن يبقى فى الأرض لتجنب الآثار

هناك حاجة إلى تقليل الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 45% عام 2030

‏منذ قمة جلاسكو نجح العالم فى تقليص الانبعاثات بنسبة 1%

‏ مجموعة العشرين عليها أن تتحمل مسئولية جماعية عن 75% من جميع الانبعاثات

يجب على الدول الكبرى أن تستثمر فى تمويل المناخ

يجب على كافة الأطراف خاصة الدول الغنية الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية فى المتناول

يجب أن تكون هناك تخفيضات هائلة فى استخدام الفحم

‏نحتاج إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 45% بحلول 2050 وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 2% سنوياً

‏مستقبل أنظمة الطاقة سيعتمد إلى حد كبير على مصادر الطاقة المتجددة وسيكمله الهيدروجين الأخضر

هناك تقدم فى قمة شرم الشيخ.. لكن التحرك بصورة أكبر وأسرع يعنى أيضاً اتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات