موعد امتحانات نصف العام في الجامعات 2022- 2023: لا تعديل في الخريطة الزمنية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري 2022-2023، مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن موعد امتحانات نصف العام في الجامعات 2022- 2023 كما هو محدد يناير المقبل، والالتزام بكل الضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

موعد امتحانات نصف العام في الجامعات 2022- 2023

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022/2023، بدأت من السبت 1 أكتوبر 2022 الماضي، وتستمر لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023 للفصل الدراسي الأول، مضيفا أن موعد امتحانات نصف العام في الجامعات 2022- 2023، تبدأ 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023 على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد امتحانات نصف العام في الجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والضوابط المتبعة في الامتحانات والجاهزية التامة لها قبل موعد امتحانات نصف العام في الجامعات 2022- 2023، منوهين أنه لاتغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية للعام الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري ومن المقرر أن يبدأ في 9 يناير الجاري.

ولفت الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن الامتحانات في موعدها يناير المقبل .